Werbung für neues E-Auto aus der Türkei

Sorgte für Begeisterung

Sämtliche Termine erledigte der Staatsgast mit dem funkelnagelneuen SUV, der in der Provinz Bursa vom Band ging. Das sorgte für Begeisterung bei den Wienern mit türkischen Wurzeln. Überall, wo der rote Wagen parkte, wurden eifrig die Handys gezückt. Der Minister stellte fest, dass Türken und Österreicher großes Interesse am „Togg made in Türkiye“ zeigten, und betonte, dass er künftig als Dienstfahrzeug in Auslandsvertretungen eingesetzt werde.