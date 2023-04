„Das Badeverbot trifft nur die Falschen“

Wir werden immer in einem Atemzug mit der Verschmutzung und den Problemen genannt. Naturschutz ist jedoch unsere oberste Priorität“, reagiert die Bürgerinitiative „SeeGemeinschaft“ enttäuscht auf den jüngsten Beschluss des Gemeinderats in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling. Dieser hatte, wie berichtet, beschlossen, das Naturschutzgebiet nicht für die Öffentlichkeit freizugeben und das Badeverbot im Steinbruchsee nicht aufzuheben. Obwohl dieses bereits seit 2016 gilt, wurde es häufig ignoriert – nicht zuletzt deshalb, weil das Areal in Coronazeiten ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende wurde, mit all den Folgen für die Umwelt.