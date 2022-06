Eingang zugemauert wegen Lesung von Dragqueen

„Angriffe auf die LGBTIQ-Community steigt“

Schon in den letzten Tagen und Wochen wurden in einschlägigen Gruppen gegen die Lesung mobilisiert. Schockiert zeigt sich auch SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner. „Wir warnen seit Jahren, dass die Zahl von Angriffen auf die LGBTIQ-Community steigt. Dieser neue Vorfall zeigt einmal mehr, dass sich eine kleine Minderheit mit widerlichem Hass gegen die Vielfalt in unserem Land richtet. Das kann und darf die Politik nicht durchgehen lassen!“, so Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist.