Polizei stoppt Verdächtige bei Attacke auf „Villa“

Bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion brachten Aktivisten aus dem rechtsextremen Milieu am Mittwoch ein Transparent und Plakate an der Fassade der Rosa-Lila-Villa in Mariahilf an. Mit Botschaften unter dem Titel „Kinderschutz“ wurde dabei die Schließung der Villa propagiert und gegen stattfindende Kinderbuchlesungen von Drag Queens demonstriert.