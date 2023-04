Zeit abgelaufen | Neuwahlen zu spät?

Zeit abgelaufen. Was für ein Unterschied! Fragt man Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer, wie lange die von ihm geführte türkis-grüne Regierung hält, dann versichert er: Natürlich bis Herbst 2024. Fragt man dagegen die „Krone“-Leser, dann gewinnt man ein ganz anderes Bild. Vor zwei Wochen wollten wir via krone.at in der „Frage des Tages“ wissen, ob die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält. „Nein“, sagte da eine satte Mehrheit von 62 Prozent der fast 40.000 Teilnehmer an dieser (nicht repräsentativen) Umfrage. Dagegen können Nehammer & Co. viele Argumente liefern, warum die türkis-grüne Koalition hält. Oder halten müsste. Aber die Menschen im Land, deren Meinung und Stimmung durch die „Fragen des Tages“ der „Krone“ gut abgebildet werden, haben eine ganz andere Sichtweise. Sie rechnen mit Neuwahlen - aber wollen sie diese auch? Da galt die längste Zeit die Annahme, dass sich eine überwiegende Mehrheit stets wünscht, dass Regierungen ihre Arbeit machen - bis zum Ende der Legislaturperiode. Daher stellten wir gestern die Frage „Halten Sie vorgezogene Neuwahlen für eine gute Idee?“ Und siehe da: Eine satte Mehrheit sagt „Ja“! Was uns das vermitteln kann? Dass man mit der Arbeit dieser Regierung höchst unzufrieden ist, dass deren Zeit abgelaufen ist.