Salzburgs Problem mit den vielen Verletzten

Für die Bullen sind Verletzungen immer ärgerlich. In dieser Saison fällt auf, dass Jaissle fast durchgehend auf mehrere Spieler verzichten musste. Gerade in der heißen Saison-Endphase kann dies ein entscheidender Punkt werden, ob der Meistertitel zum zehnten Mal in Folge an Salzburg geht – oder nicht.