Sudan: Präsidentenpalast von Miliz eingenommen

Zuvor hatte die Gruppe mitgeteilt, die Armee habe einen der RSF-Stützpunkte umzingelt und mit schweren Waffen das Feuer eröffnet. In mehreren Stadtteilen von Karthum gab es am Samstag anhaltende Schüsse und Explosionen, darunter im Norden, wo sich der Flughafen und der Präsidentenpalast befinden sowie im Süden der Stadt. Dort befindet sich das Hauptquartier der Gruppe Rapid Support Forces (RSF), die eigentlich in das staatliche Militär integriert werden soll.