Acht Tote bei Protesten für Demokratie im Sudan

Blockierte Brücken und brennende Reifen

Am Donnerstag haben in der Hauptstadt Khartum sowie den beiden Städten Omdurman und Bahri mindestens zehntausend Menschen demonstriert, berichteten Augenzeugen und Zeuginnen. Sicherheitskräfte sollen Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt haben, um die Demonstrierenden vom Weg zum Präsidentenpalast in Khartum abzuhalten. Wichtige Straßen und Brücken wurden abgesperrt, selbst der Zugang zum Internet wurde laut der Nachrichtenagentur Reuters blockiert. Die Protestierenden wiederum errichteten auf einigen Durchfahrtsstraßen Barrikaden aus Steinen und brennenden Reifen.