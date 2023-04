Politexperten erklären: Die Leiden der Wiener NEOS

Erfrischend ehrlich war der Auftritt von Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) diese Woche vor der U-Kommission. Schonungslos spiegelte sich in seiner Aussage sowie in jener von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) von vor zwei Wochen die Kräfteverteilung in der Stadtregierung wider. So hätten Wiens oberste Politiker angesichts der Energiekrise 2022 wochenlang kein einziges Mal persönlich miteinander gesprochen. Über die Notkompetenzen wurde Wiederkehr im Nachhinein vom Präsidialchef des Bürgermeisters informiert.