Die vielen Baustellen des Vize-Stadtchefs

Mit großen Ankündigungen sind die Pinken vor mehr als zwei Jahren in die „Fortschrittskoalition“ mit der SPÖ gegangen. Bislang halten sich die Fortschritte in den Bereichen von Christoph Wiederkehr jedoch in Grenzen. Ob freiwillig oder nicht: Wie es aussieht, hat sich der Vize-Stadtchefs mehrere „Problem-Ressorts“ aufhalsen lassen. Hier ein Überblick: