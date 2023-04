Schwer verletzter Mann stellt Polizei vor Rätsel

Vor Rätsel stellt die Wiener Polizei derzeit der Fund eines schwer verletzten Mannes. Dieser war in der Nacht auf Freitag auf der Fahrbahn der Brünner Straße im Bezirk Floridsdorf aufgefunden worden, schwebte zunächst in akuter Lebensgefahr, die mittlerweile gebannt ist. Der 33-Jährige kann selbst nichts zur Klärung des Vorfalls beitragen - zumindest vorerst. Er wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt.