Aus allen Bezirken stressfrei zum Nova Rock

„Umstieg auf Öffis schmackhaft machen“

Ein weiteres landesweites Shuttle-Service gibt es dann rund einen Monat später für Konzerte und Festivals in Eisenstadt: Am 6. Juli fahren Busse von Jennersdorf in die Landeshauptstadt zu Seiler und Speer, am 7. Juli zum Butterfly Dance und am 8. Juli zum Lovely Days-Festival. Anmeldung laufen auch hier über den VBB-Ticketshop. „Wir haben die Möglichkeit, der Bevölkerung mit zielgerichteten Angeboten den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen“, so Dorner.