Burgenland-Energie: Kampf gegen erhöhte Preise

Anwaltskanzlei informiert über die Tarifpolitik

Bevor etwaige Ansprüche Ende 2025 verjähren, startet die Rechtsanwälte-GmbH eine Info-Kampagne. Über Details wird bei kostenlosen Veranstaltungen am 1. Juli um 14 Uhr im Lokal Pannonia Roth in Bernstein und am 2. Juli um 15 Uhr beim Karlwirt in Winden am See berichtet. Den Vorwurf der „Geschäftemacherei“ durch die Burgenland-Energie weist die Anwaltskanzlei entschieden zurück. Bestätigt fühlt sich das Juristenteam hingegen durch ein Verfahren vor dem Bezirksgericht Eisenstadt.