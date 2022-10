The Prodigy, Nightwish und Co. am Nova Rock 2023

Am Donnerstag sind neben The Prodigy auch noch Meshuggah, Blind Channel, Takida und Thundermother bestätigt. Der Freitag wird mit Avatar, Bury Tomorrow, Funeral For A Friend, Autumn Bride und All Faces Down verstärkt und am Abschlusstag, dem Samstag, darf man sich neu über Nightwish und Schmutzki freuen. Die Party ist also einmal mehr angerichtet!