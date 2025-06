Im Südburgenland kann man jetzt auf Probe Ja sagen

Hochzeiten zum Üben, Vollmondwanderung mit Schmankerln und 61 Gastgeber, die ihre Türen öffnen: Das Südburgenland will sich beim „Paradies-Sommer“ Anfang Juli von seiner charmantesten Seite zeigen. Mit dem neuen Veranstaltungsformat des Tourismusverbandes Südburgenland und des Vereins „Südburgenland-Ein Stück vom Paradies“ will man vom 7. bis 10. Juli Genießer, Heiratswillige, Abenteurer und Familien anziehen. „Wir möchten ein Veranstaltungsformat etablieren, das die Vielfalt der Region zeigt und auch gezielt Nächtigungsgäste in den Sommerferien in der Wochenmitte anspricht, um die Auslastung in den Unterkunftsbetrieben zu stärken“, sagt Tourismus-Chef Didi Tunkel.