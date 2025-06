Burgenland-Energie gewinnt Prozess um Stromkosten

Den Marktvorgaben entsprechend korrekt, oder weit überhöht? Gleich in mehreren Fällen stehen sich die Burgenland-Energie und die Anwaltskanzlei Brandl/Talos vor Gericht gegenüber. Streitpunkt ist der Strompreis. Der Versorgungsbetrieb mit Sitz in Eisenstadt hatte sich bereits - wie berichtet – über Urteile zu seinen Gunsten erfreut gezeigt. In einer weiteren Causa ist in der zweiten und letzten Instanz eine Entscheidung gefallen.