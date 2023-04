Play-offs absichtlich verpasst? Strafe für Dallas!

Die Liga gab am Freitag zudem bekannt, dass der vertragslose Miles Bridges wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt für 30 Spiele gesperrt wurde. Der Forward, der zuletzt in der Saison 2021/22 für die Charlotte Hornets gespielt hat, war im Sommer in Los Angeles festgenommen worden, weil er die Mutter seiner Kinder geschlagen haben soll. Die NBA rechnete 20 der 30 Partien auf die vergangene Saison an, in der Bridges nicht aktiv war. Sollte er für die kommende Saison bei einem Team unterschreiben, müsste er nur zehn NBA-Spiele tatsächlich aussetzen.