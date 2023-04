Klagenfurt soll die Stadt der 15 Minuten werden

Hohe Energiepreise und ehrgeizige Klimaziele: In vielen Städten muss Mobilität neu gedacht werden. Auch in Klagenfurt wird man an dieser Tatsache nicht vorbeikommen. Nachdem in der Landeshauptstadt vor 60 Jahren die Tramway zum letzten Mal in die Remise gefahren war, ist dort ein neues Verkehrszeitalter angebrochen. Heute steht man vor dem nächsten großen Wendepunkt.