Schneepflug verhinderte Unfall-Katastrophe

Unfall-Katastrophe verhindert

Während der Sicherungsarbeiten ereignete sich aber ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Gefahrenguttransporter war ins Rutschen gekommen und auf ein Sicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei, welchtes zum Glück die Unfallstelle abgesichert hatte, geprallt. „Wenn der Schneepflug nicht dort gestanden wäre, wäre der Gefahrenguttransporter ungebremst in die Unfallstelle gekracht“, berichtet Einsatzleiter Mario Janko der FF Lavamünd. „Wir hatten tausend Schutzengel“, so Janko, der diesen Einsatz nicht so schnell vergessen wird. Auch der Sattelschlepper wurde von den Einsatzkräften gesichert und von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert.