Warum im Weinviertel ein Gesundheits-Vakuum droht

Leider sind alle Termine derzeit ausgebucht: Die Belegschaft der Magnetresonanz-Abteilung am Landesklinikum in Mistelbach muss derzeit den Ärger zahlreicher Anrufer schlucken. Grund: Die im Dezember letzten Jahres als „wichtige Entscheidung für das Weinviertel“ und „Sicherstellung bester Gesundheitsversorgung“ präsentierte Öffnung auch für ambulante Checks stellt sich nun als lediglich bis Ende Juni befristet heraus, wie auch die NÖ Landesgesundheitsagentur bestätigt: „Eine Weiterführung soll demnächst evaluiert werden“, so Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan knapp.