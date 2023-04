Der „König der Gemüse“ hat wieder Saison

Kühler Saisonstart

Schon am Montag startet eigentlich die Spargelsaison. Aber weil es so nass und kalt ist, gibt es nur geringe Mengen vom „König des Gemüses“, der noch im Folientunnel wächst. Sobald es wärmer wird, kann der Ab-Hof-Verkauf mit großen Mengen durchstarten. Die Mühlberghubers geben das - wie viele regionale Betriebe - auf ihrer Facebook-Seite und im Internet bekannt. Die beiden sind zuversichtlich, dass die Saison, die bis „Johanni“ (24. Juni) dauert, ein Erfolg wird, denn auch in puncto Erntehelfer ist alles auf Schiene: „Unsere Kräfte aus der Ukraine sind schon da.“