Drei Viertel der Wiener wollen 30-Stunden-Woche

Doch wie ist das mit dem aktuellen Fachkräftemangel in Einklang zu bringen? „Die neue Vollzeit mit 30 Stunden fände hohe Akzeptanz: Drei Viertel der Wiener würde dann 30 Stunden oder knapp darunter arbeiten“, meint Sybille Pirklbauer, Leiterin der AK Sozialpolitik. Dadurch gäbe es weniger Krankenstände und das Potenzial bei Arbeitssuchenden und bei Teilzeitbeschäftigten, die ihre Arbeitszeit ausweiten möchten, könnte ausgeschöpft werden. „Laut Studie wäre die Hälfte der Befragten, die bisher unter 25 Stunden arbeitet, dann bereit, in der neuen Vollzeit zu arbeiten“, so Pirklbauer.