Mitarbeiter bei den Grünen müsste man sein

Mitarbeiter sind produktiver und zufriedener

Die „Krone“ hat bei Parteichefin Judith Pühringer nachgefragt, was denn die Gründe für die Arbeitszeitverkürzung sind. Die Mitarbeiter seien in der kürzeren Zeit noch produktiver und zufriedener, heißt es. Aha. Dass es den frühen Feierabend selbstverständlich nur auf Kosten der Steuerzahler gibt, sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Viele Mitarbeiter im Bund bekommen zudem eine Überstundenpauschale, wenn es mal länger dauert, also wenn die Normalarbeitszeit geleistet wird. Doch jetzt kommt es noch dicker!