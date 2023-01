Erfolgsmodell: 30 Stunden Arbeit bei vollem Gehalt

Bei eMagnetix läuft vieles etwas anders: Schon wenn man auf die Webseite der Online-Marketing-Agentur schaut, sieht man die Mitarbeiter nicht in strengen Porträts oder bei der Arbeit abgebildet. Nein, man sieht sie beim Wandern im Wald, auf Bergen, radelnd, fischend, beim Skifahren, am Meer, in der Wüste, kletternd, unterwegs mit Hund … Kein Wunder: Mit nur 30 Arbeitsstunden pro Woche mit voller Bezahlung lässt sich das Leben genießen.