Szczesny scherzt, aber: „Ich hatte wirklich Angst“

„Zweimal angeschossen“

Für Szczesny kam dessen Ersatzmann Mattia Perin ins Spiel. Und dessen Doppelreflex, der Juve letztlich den Sieg rettete, gefiel dem inzwischen wieder fitten Szczesny so gut, dass er schon wieder zum Schmähführen aufgelegt ist. „Ich war einfach müde und wusste, dass Mattia in der Nachspielzeit zweimal so halten würden“, flachste er über seinen Kollegen. Und legte gleich augenzwinkernd nach: „Naja, eigentlich haben sie ihn halt zweimal angeschossen.“ Gut, wenn der Schmäh rennt - ein Zeichen, dass es bergauf geht.