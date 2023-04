Erinnerungslücken und fehlende Beweise

Zum Unfallhergang:

Ereignet hat sich der Unfall vor knapp einem Jahr in Fraxern. Nach einem süffigen Abend auf der Alpe Meiensäß treten der Angeklagte und sein 33-jähriger Kumpel mit dem Auto den Heimweg in Richtung Tal an. Auf dem Forstweg kommt das Fahrzeug von der Straße ab und donnert rund 50 Meter einen steil abfallenden Hang hinunter. Beide Insassen werden dabei schwer verletzt.