Skifahrerin (20) kracht auf Snowboard: verletzt

Eine Snowboarderin bremste auf der Skipiste am Giggijoch in Sölden plötzlich ab und setzte sich hin. Eine Skifahrerin bremste daraufhin ebenfalls ab, stürzte und krachte in das Snowboard. Die Snowboarderin kümmerte sich zwar sofort um die Verletzte, fuhr dann aber weiter, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.