Fitnessplan neu: Kinder, bewegt euch!

Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, betont: „Wir müssen die jungen Menschen viel mehr vom Computer, Tablet und Handy wegbekommen.“ Angesichts der seit Jahren schlimmer werdenden Pandemie von Übergewicht und Bewegungsarmut würde er in den Schulen statt in digitale Endgeräte viel mehr Geld in tägliche Bewegungseinheiten investieren: „Es schmerzt mich als Kinderarzt schon, wenn in der Zukunftsrede von Bundeskanzler Nehammer Bewegung gar nicht, dafür Programmieren als Pflichtfach ab der 5. Klasse vorkommt.“