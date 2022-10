Tägliche Bewegungseinheit für Kinder angelaufen

Schon die Kleinsten für Sport begeistern

Teil des Pilotprojekts sind Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 14 Jahren in rund 260 Schulen und Kindergärten. Bis jetzt werde das Projekt sehr gut angenommen, betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). „Wenn junge Menschen keine Freude an Bewegung haben, dann haben sie das als Erwachsene auch nicht“. Die Pilotphase habe den Zweck, zu erfahren, welche Unterstützung die Schulen brauchen. Deshalb sei es auch wichtig, dass die Bewegungseinheiten an die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse angepasst werden und die Schulen individuell entscheiden können. „Ziel ist es, am Ende einen Bausatz an Unterstützungsmöglichkeiten zu haben“.