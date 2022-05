Aus täglicher Turnstunde wird „Bewegungseinheit“

Kogler: „Wir probieren einmal etwas“

„Wir probieren einmal etwas“, meinte Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Freitag. In der ersten Säule gehe es um „ein anderes Verständnis von Turnen in der Schule“. Mit „Bewegungsinterventionen“, die auch nur ein paar Minuten dauern können, sollen die Schüler körperlich aktiviert werden. Das könne auch in der Pause passieren oder am Schulweg. Für die zweite Säule kooperiere man mit Vereinen bzw. Sportverbänden, die Trainer in die Schule schicken. Insgesamt würden so mehr als 90.000 Bewegungseinheiten in 1500 Klassen und Gruppen bereitgestellt.