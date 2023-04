Schalke 04 gegen Hertha Berlin - ab 20.30 Uhr LIVE

Der Tabellen-Letzte empfängt den Vorletzten: In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es in Gelsenkirchen zwischen Schalke 04 und Hertha BSC zum Kracher im Abstiegskampf. „Kann sein, dass es kein schönes Spiel wird - aber das ist mir völlig wurscht“, will S04-Trainer Thomas Reis seine Elf kämpfen sehen. Die Königsblauen halten als Schlusslicht sieben Runden vor dem Saisonende bei 21 Zählern, einen Punkt hinter den Berlinern.