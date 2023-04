Bei Sonnenkraft will Tirol nun auf die Überholspur

Bodensparend sollen große Fotovoltaik-Anlagen in Tirol errichtet werden: Das ist politischer Konsens im Land. Deswegen sollen die Paneele nur auf bebauten Grundstücken und bereits befestigten Flächen anstatt auf Freiflächen und wertvollen Grünflächen zu liegen kommen. Dafür benötigt es aber Unterkonstruktionen, die im Vergleich zu Großanlagen auf Grünflächen teurer sind. Diesen „Wettbewerbsnachteil“ will die Tiroler Landesregierung wie berichtet ausgleichen und stellt dazu 8 Mio. € Förderbudget bereit. In einem Monat geht’s los.