Mitmachen & Urlaube im „Schlager-Mekka“ gewinnen

In Bad Kleinkirchheim treffen sich am 23. und 24.06.2023 die Stars der Volksmusikszene beim legendären Open-Air-Konzert auf der Bühne in St. Oswald. Und die Liste mit den bekannten Namen ist lang - um nur ein paar zu nennen: Nik P., VoXXclub, Ross Antony, Semino Rossi, die Nockis, Peggy March und und und .....