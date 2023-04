Felix Auböck: „Ich will auch noch ein Mensch sein“

Ruhig ist es geworden um Felix Auböck. Nach EM-Bronze im letzten Sommer ist der Niederösterreicher keinen internationalen Wettkampf mehr geschwommen. Während Simon Bucher und Co. im Dezember in Melbourne gegen die Weltelite kämpften, feierte der 26-Jährige an der Uni in Loughborough (Eng) seine Sponsion. Jetzt will’s Auböck wieder wissen, auch im Becken hohe Wellen schlagen. Ab Donnerstag startet der 197-cm-Hüne beim Schwimm-Meeting in Stockholm - das Olympialimit im Visier.