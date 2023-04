Osterwoche rettete die Wintersaison auf Bergen

Es war nicht der Schnee alleine, der heuer die Wintersaison in Oberösterreich, die gestern am Ostermontag offiziell zu Ende ging, gerettet hat - auch die Thermen waren vor allem in den Ferien voll. Denn die Wintersportler erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem der Winter mit Schneefall bis in tiefe Lagen am 19. November für Hoffnungen auf eine Traumsaison nach dem Corona-Tief gesorgt hatte, ging es leider gerade zu den Ferienzeiten bergab. So standen etwa am Hochficht die Lifte gezählte 16 Tage still, weil der Regen ausgerechnet zu Weihnachten den Schnee weggeschwemmt hatte. Auch in der Oberösterreich-Woche in den Semesterferien gab es kein Traumwetter. Dazu noch Ärger wegen explodierender Energie- und damit steigender Liftpreise.