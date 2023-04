Erstmals kein Todesopfer im Osterverkehr

Skurriles aus Wien

Ein skurriler Fall aus Wien wiederum zeigt, wie offenbar die Wut über Geschwindigkeitsmessungen zu einem teuren Vandalenakt geführt hat. Denn in der Breitenleer Straße in Wien-Donaustadt versuchte ein noch unbekannter Tempobolzer, eine Radarbox zu zerstören. Nachdem es dem Pkw-Lenker nicht gelungen war, die Glasscheibe der Radarbox zu zerstören, zwängte er die Seitenschlitze des Geräts auf. Da Ostersonntag gegen vier Uhr früh so gut wie keine Menschen unterwegs waren, ging der „Radarbox-Hasser“ sogar daran, die Kabine in Brand zu setzen: Er schüttete eine brennbare Flüssigkeit ins Innere und entzündete das Gerät, das ihn als Tempobolzer zu überführen drohte - allerdings ohne Erfolg.