Starker Reiseverkehr: Aktion scharf zu Feiertagen

Die Polizei ist mit 2500 Einsatzfahrzeugen, 350 Motorrädern, 100 Zivilstreifen, 370 stationären und mobilen Radargeräten im Einsatz. 1247 Lasergeräte, 1385 Alkomaten und 1429 Alkohol-Vortestgeräte stehen bereit. Es wird Schwerpunkteinsätze in allen Bundesländern geben. „Vermehrt wird der Verkehr Donnerstag einsetzen und bis Samstag anhalten“, erklärt Patrick Boschitz vom ÖAMTC. „Der Rückreiseverkehr erfolgt am Montag. Auch die Kärntner Seen und der Dobratsch werden gut besucht sein. Die meisten Autofahrer zieht es wieder an die Adria in Slowenien und Kroatien.“