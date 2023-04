Wegen Lewandowski: Barcelona angelt nach Torjäger

Der 18-jährige Stürmer spielt derzeit in seiner Heimat für Athletico Paranaense, erzielte in fünf Spielen vier Tore, aber sein Vertrag läuft noch bis 2027. Schließlich gilt Vitor Roque als Supertalent. Bei der U20-Südamerikameisterschaft wurde er Torschützenkönig, in Brasiliens Nationalmannschaft gab er jüngst sein Debüt.