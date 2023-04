Jungbullen nehmen Rache für 0:6-Debakel vom Herbst

Die Vorarlberger konnten Keeper Jonas Krumney auch in Überzahl - Lieferings Bryan Okoh sah in Minute 39 die Rote Karte - nicht bezwingen. In der Tabelle zogen die Jungbullen dadurch an der Ländle-Elf vorbei und rangiert nach 22 Spieltagen auf Position acht. Dornbirn ist Zehnter.