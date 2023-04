Siegrekord von Boston - Rossi noch im Farmteam

Mit Mason Shaw (Saisonende), Joel Eriksson Ek (wochenlanger Ausfall) und Oskar Sundqvist (fehlt mehrere Tage) haben sich seit Monatsbeginn allerdings drei Minnesota-Center verletzt. Der Vorarlberger Rossi wurde vorerst nicht nach St. Paul beordert, sondern blieb beim Farmteam Iowa Wild, mit dem er am Samstag in der American Hockey League (AHL) bei den Chicago Wolves einen 3:2-Sieg nach Verlängerung holte. Weil Minnesota am Montag ebenfalls in Chicago bei den Blackhawks antritt, könnte der 21-Jährige aber bereits dort zum NHL-Team stoßen.