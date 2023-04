Kreuzwegprozessionen trotz Spannungen in Jerusalem

Gegenseitige Angriffe

Da die Sicherheitslage in Israel seit Tagen angespannt ist, waren am Freitag bereits 2300 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Sie errichteten an einigen Stellen in der Altstadt Barrieren, um die Pilgerströme zu kontrollieren. Wie berichtet, hatten sich die Spannungen verschärft, nachdem die israelische Polizei gewaltsam gegen eine Gruppe von Palästinenserinnen und Palästinensern vorgegangen war, die sich in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg verbarrikadiert hatte.