Eskalation in Karwoche: Barrikaden am Tempelberg

Die Karwoche im Heiligen Land ist wie befürchtet von Gewalt überschattet. Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem wurden in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen verletzt. Dutzende Palästinenser hätten sich in der Moschee auf dem Tempelberg verbarrikadiert, meldeten israelische Medien. Die Polizei habe Blendgranaten eingesetzt, Palästinenser hätten Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen.