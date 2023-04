Hotline 1450 berät vor allem zu Bauchschmerzen

Medikamentenmangel und Planlosigkeit

Die FPÖ ist mit den bisherigen Maßnahmen nicht zufrieden. Rauchs Prämissen seien „Chaos, Planlosigkeit und keine Einsicht“, kritisierte etwa FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. So sei etwa die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend, obwohl diese aufgrund „der unsinnigen Pandemievorschriften an massiven psychischen Problemen“ leiden würden. Die Pandemie hätte drastisch gezeigt, dass Österreichs Gesundheitssystem für die Zukunft gerüstet werden müsse. Es sollte nachhaltiger, gerechter und auch für die Menschen in Gesundheitsberufen besser werden.