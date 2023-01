Medikamenten-Mangel: Industrie will Preise erhöhen

In Österreich herrscht weiterhin ein Engpass bei Hunderten Arzneien. Novartis-Österreich Chef Michael Kocher fordert deswegen höhere Preise für Medikamente. Man könne derzeit kaum kostendeckend produzieren, sagte er am Samstag mit Blick auf die Energiepreise. Auch der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) fordert „faire Preise“, nur so können man die Medikamentenversorgung langfristig sichern.