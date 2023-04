Scooter-Diebe in Vorarlberg aufgeflogen

Die Polizei war den beiden Männern bereits seit einiger Zeit auf die Schliche gekommen. Am 31. März erfolgte dann die Hausdurchsuchung. Beide Männer gestanden, die Roller in Schwarzach - vermutlich im Gebiet Weidachstraße-Staudachstraße-Ortsmitte - an drei verschiedenen Orten entwendet zu haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen Diebstahls angezeigt.