Osterfestspiele 2023 laden zum Tanz

Bei den Osterfestspielen Salzburg ist am Donnerstag erstmals getanzt worden. Intendant Nikolaus Bachler hat in diesem Jahr das klassische Opern- und Konzertprogramm für Neues geöffnet und mit Emanuel Gats „Träume“ die erste Uraufführung in der Sparte Tanz zum Festival in die Felsenreitschule geholt.