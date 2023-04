„Mit den Festspielen kann Ostern beginnen“

Rund 2000 Operngäste folgten am Samstagabend der rund dreieinhalbstündigen Liebesgeschichte zwischen Tannhäuser und Elisabeth sowie dem Zwiespalt zwischen Lust und Liebe. Begleitet vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Andris Nelson zog Jonas Kaufmann, der mit der Figur Tannhäusers sein Debüt in Salzburg feiert, das festlich in Abendroben gekleidete Publikum in seinen Bann. Auch Bariton Christian Gerhaher überzeugte die Besucher mit der Abendstern-Arie in seiner Rolle als Wolfram von Eschenbach.