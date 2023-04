Wagner ist die DNA der Osterfestspiele

Um kurz nach 15 Uhr werden sich Wagner-Liebhaber in der Hofstallgasse einfinden und auf den Start der Inszenierung von Romeo Castellucci warten. Für die teuersten Karten mussten sie knapp 500 Euro hinblättern. Natürlich exklusive des Champagners, der in den beiden vierzigminütigen Pausen fließen wird. Doch auch für weniger Geld können Opernfans einen Platz im Großen Festspielhaus ergattern. Zumindest bis vor Kurzem - alle drei Vorstellungen sind bereits ausverkauft und erwarten wieder großen Zulauf. Bereits im Vorjahr freuten sich die Festival-Organisatoren über eine 81-prozentige Auslastung. Ob diese Bilanz mit Wagners „Tannhäuser“ getoppt werden kann, wird sich zeigen. Und auch, ob die überarbeitete Inszenierung in Salzburg bessere Kritik bekommen wird, als 2017 in München.