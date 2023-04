„Der Zölibat ist und bleibt eine Provokation“

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics steht zu dem, was er denkt und sagt. Ein Gespräch über Auferstehungen mitten im Leben, lichtdurchflutete Penthäuser, entweihte Kirchen, sektiererische Gruppen, Rockkonzerte in der Kirche, Kritik an der Politik - und die Liebe zu den Frauen.