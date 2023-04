Vermisst am Berg: Suche nach Nadel im Heuhaufen

Mit einer Drohne wurde in der Nacht auf Donnerstag eine 88-jährige Abgängige in Innsbruck gefunden. Doch leider gibt es in solchen Fällen nicht immer ein „Happy End“. Von zwei im Ötztal seit längerer Zeit Vermissten fehlt weiter jede Spur. Im Bezirk Imst gibt es derzeit überhaupt zwölf in den Bergen verschollene Menschen.